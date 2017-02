Net nu Omloop stilaan in aantocht is overlijdt eerste winnaar Jean Bogaerts op gezegende leeftijd van 92

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/02/17 - 16u15 Bron: Belga

Oud-wielrenner Jean Bogaerts enkele jaren geleden met zijn oudere zus Marie. © Photonews.

Voormalig wielrenner Jean Bogaerts is op 92-jarige leeftijd overleden, dat maakte Sporza deze namiddag bekend. Bogaerts gaat de geschiedenis in als de renner die in 1945 de eerste editie van de Omloop Het Volk op zijn naam schreef.