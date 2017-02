Toptransfer van Katusha Tony Martin knalt solo naar ritwinst in Valencia, Van Avermaet (8ste) nieuwe leider

Door: Glenn Bogaert

2/02/17 - 16u34

© TDW.

Wat een binnenkomer voor Tony Martin bij zijn nieuwe werkgever Katusha. De 31-jarige Duitse tempobeul soleerde in de Ronde van Valencia namelijk naar een knappe ritzege. In Denia had 'Der Panzerwagen' een tiental seconden voorsprong op de Nederlander Pim Ligthart en de Sloveen Primoz Roglic. In die sprint van een verbrokkeld peloton sleepten Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert net na de Colombiaanse berggeit Nairo Quintana een achtste en negende plaats uit de brand. En die top-10-notering volstaat voor onze BMC-landgenoot Van Avermaet meteen om de leiderstrui te pakken.

Na de gisteren door BMC gewonnen ploegentijdrit kregen de aanvallers vandaag hun kans in de heuvelachtige etappe. De traditionele vlucht van de dag kwam op naam van Cyriel Gautier, Johann van Zyl, en Hector Saez. Het peloton gunde hen maximaal zes minuten. BMC voerde het commando voor leider Senni, die woensdag als eerste over de streep bolde in de ploegentijdrit, en de voorsprong zakte. Op de eerste beklimming van de Alto de Montgo moest Saez zijn kompanen laten rijden, nog voor de tweede klim, op 15 kilometer van het eind, waren ook de laatste twee vluchters eraan voor de moeite.



Martin sluipt weg

Nadat David de la Cruz op de slotklim de debatten opende, sloop Tony Martin weg in de afdaling. Een solo van zes kilometer ronde hij perfect af, goed voor zijn eerste zege voor zijn nieuwe team Katusha, dat vandaag met de Noor Alexander Kristoff ook aan het feest was in de Ster van Bessèges.



BMC boven

In de stand staan nu nog drie renners van BMC in dezelfde tijd. Senni is tweede, Ben Hermans derde. Gilbert volgt als zevende op 49 seconden van Van Avermaet. Morgen wordt na 163 kilometer een massasprint verwacht in Riba-roja de Turia.