Achtste Flanders Classics is de laatste voor Tom Boonen

Door: redactie

1/02/17 - 23u45 Bron: Belga

© photo news.

In de Opera van Vlaanderen Gent werd vanavond de Flanders Classics 2017 voorgesteld. Die omvat nog altijd zes wedstrijden. De eerste in het rijtje, de Omloop Het Nieuwsblad op 25 februari is de openingsklassieker in ons land. Het paradepaardje van de Flanders Classics blijft de Ronde van Vlaanderen. Die is zondag 2 april aan zijn 101e editie toe.

De reeks van zes start met vier wedstrijden uit de WorldTour: de Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag 25 februari), Dwars door Vlaanderen (woensdag 22 maart), Gent-Wevelgem (zondag 26 maart) en de Ronde van Vlaanderen (zondag 2 april). Dan volgen er twee van buiten categorie: de Scheldeprijs (woensdag 5 april) en de Brabantse Pijl (woensdag 12 april).



"We zijn inmiddels al aan de achtste jaargang toe", vertelde Wouter Vandehaute. "Zowel de Omloop Het Nieuwsblad als Dwars door Vlaanderen kregen van de UCI een opwaardering naar het kransje van de WorldTour-koersen. Van het vertrek van de openingsklassieker willen we een heus feest maken. Dat zal plaats vinden in 't Kuipke, waar de renners aan de toeschouwers zullen gepresenteerd worden. In 2016 hebben we enkele schitterende momenten gekend. Onze Flanders Classics is vorig jaar begonnen met een zege van de man die later de olympische kampioen zou worden: Greg Van Avermaet. Peter Sagan zorgde voor een ander hoogtepunt door als wereldkampioen de 100e Ronde van Vlaanderen te winnen. Maar er was ook het intrieste ongeval met de betreurde Antoine Demoitié in Gent-Wevelgem."



"Dit jaar moeten we het stellen zonder het icoon Fabian Cancellara en neemt ook Tom Boonen afscheid van de wielersport na Parijs-Roubaix. De Scheldeprijs start in Mol als eerbetoon aan Boonen. De start van ons kroonjuweel, de Ronde van Vlaanderen, ligt dan weer voor het eerst in Antwerpen, op dezelfde locatie als de start van de Tourrit. Ik was eigenlijk al acht jaar geleden van plan de startsite te wijzigen, maar wou eerst de finale aanpakken. De aanloopzone naar de Vlaamse Ardennen zal voor drie jaar vastliggen. Het zal een volksfeest worden van Antwerpen tot in Oudenaarde. Bovendien betrekken we ook weer de Muur van Geraardsbergen in de 101e Ronde van Vlaanderen. We blijven met Flanders Classics verdere horizonten afzoeken naar vernieuwing in de wielersport en dat lukt ons tot op heden heel aardig. In 2016 hebben we ook al veel ingezet op het vrouwenwielrennen en ook die ingeslagen weg gaan we blijven bewandelen." .