Démare wint openingsrit Ster van Bessèges, Jans sprint naar derde stek

Door: redactie

1/02/17 - 17u11 Bron: Belga

Arnaud Démare (archieffoto). © photo news.

Arnaud Démare (FDJ) heeft vandaag de openingsrit in de 47e editie van de Ster van Bességes (cat. 2.1) gewonnen. Na 158,4 kilometer van Bellegarde naar Beaucaire troefde de 25-jarige Fransman de Noor Alexander Kristoff en Roy Jans in een massasprint af. Bert Van Lerberghe werd zesde, Jasper De Buyst zevende.

Na tal van aanvalspogingen wist een groepje van vier renners de ontsnapping van de dag te vormen na tien kilometer. De Duitser Nico Denz en de Fransen Kevin Lebreton en Jérémy Bescond hadden het gezelschap van onze landgenoot Frederik Backaert. Maximaal gunde het peloton hen een voorsprong van zes minuten. Toen vonden Katusha, voor Kristoff, en FDJ, voor Démare, het welletjes en sloegen ze de handen in elkaar. Bij het ingaan van de plaatselijke ronde van 27 kilometer was de voorsprong onder de drie minuten gezakt. Lebreton zou als eerste kraken, Denz bleef het langst voorop en werd op 2 kilometer van het einde gegrepen. Démare trok op de lichtjes hellende finish aan het langste eind en pakte zijn eerste zege van het seizoen.



Donderdag start Démare als leider in een vlakke rit van 152,7 kilometer van Nîmes naar Rodilhan. Daarna volgen nog drie dagen klimwerk.