De Ketele en De Pauw stranden op tweede plaats in Zesdaagse van Kopenhagen: "Gevochten als leeuwen"

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn gisteravond tweede geworden in de Zesdaagse van Kopenhagen. Het Belgische duo eindigde in de Deense hoofdstad in dezelfde ronde als thuisrijders Lasse Norman en Michael Morkov. Die sprokkelden wel een pak meer punten (329 tegen 220) en hielden zo de eerste plaats vast.

De Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga vervolledigden op een ronde het podium. De Ketele en De Pauw evenaren met hun tweede plaats hun resultaat van vorig jaar in de Ballerup Super Arena. De zege ging toen naar Morkov en zijn landgenoot Alex Rasmussen. Iljo Keisse (in 2012) is de laatste Belg op de erelijst.



Mooi einde seizoen

"Het was een intense en zware week, maar ik ben blij met de manier waarop we ons zesdaagseseizoen vanavond hebben beëindigd", reageerde de 31-jarige De Ketele via Instagram. "We vochten als leeuwen maar werden opnieuw tweede. Bedankt Moreno om mijn steun te zijn! Woorden kunnen niet beschrijven hoe graag ik met jou race!"



Korte rustpauze

Ook de 25-jarige De Pauw plaatste op Instagram een reactie. "Gewonnen in Londen en Amsterdam! Tweede in Berlijn, Gent en Kopenhagen en vierde in Rotterdam! Tevreden met onze zesdaagsecampagne deze winter! Nu is het tijd voor een korte rustpauze en daarna focussen we op de volgende doelen!!"