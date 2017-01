Kittel sprint naar winst in eerste rit van Dubai Tour

Lander Verhoeven

Marcel Kittel heeft de eerste klus geklaard. De renner van Quick-Step Floors kon Dylan Groenewegen en Cavendish afhouden in de massasprint op de boulevard van Palm Jumeirah.

De vijfdaagse etappekoers door het steenrijke emiraat begon met een vlakke rit over 181 kilometer. Vijf renners, onder wie de Italianen Nicola Boem en Matteo Bono, reden vrijwel de hele etappe met een kleine voorsprong voor het peloton uit. Tegen het einde werden de vluchters ingerekend en was een massaspurt een feit. Kittel toonde in de laatste meters naar de meet een machtige eindsprint.



Dylan Groenewegen, de Nederlandse kampioen van LottoNL-Jumbo, kwam net te kort in de sprint. Hij bleef wel de Britse sprintbom Mark Cavendish voor. Degenkolb viel net naast het podium en strandde op de vierde plaats.