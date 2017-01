Kenny De Ketele en Moreno De Pauw gaan als tweede slotnacht in in Kopenhagen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

31/01/17 - 07u57 Bron: Belga

© TDW.

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben na de vijfde en voorlaatste nacht hun tweede plaats behouden op de Zesdaagse van Kopenhagen. De Zesdaagse winnen wordt moeilijk, de Belgen hebben immers 79 punten achterstand op de leiders.

De Belgische tandem sprokkelde al 169 punten in de Ballerup Super Arena in de Deense hoofdstad, een pak minder dan de Denen Lasse Norman Hansen en Michael Morkov (248). De derde plaats, in dezelfde ronde, blijft in handen van de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga (143).



Kenny De Ketele en Moreno De Pauw, onlangs nog tweede in de eindstand van de Zesdaagse van Berlijn, eindigden vorig jaar op de tweede plaats in Kopenhagen. De eindzege ging toen naar Jesper Morkov en Alex Rasmussen.