Nieuwe wielerwedstrijd rond Brugge wordt Elfstedenronde

Door: redactie

30/01/17 - 12u30 Bron: Belga

De nieuwe 1.1 UCI-wielerwedstrijd in en om Brugge op 18 juni die het vertrek van de Ronde van Vlaanderen moet doen vergeten, krijgt de naam Elfstedenronde mee. Dat maakten Brugge en organisator Golazo vandaag bekend. Met die naam krijgt de roemrijke wielerwedstrijd, die al bestond tussen 1943 en 1989, een tweede leven.

Het was al een tijdje bekend dat een nieuw wielerweekend het vertrek van de Ronde van Vlaanderen zou opvangen. Nu wordt er een naam op die tweedaagse gekleefd, namelijk de Elfstedenronde.



Brugge en de organisatoren grijpen daarmee terug naar het verleden. Er was namelijk al een wielerklassieker die onder die naam werd georganiseerd tussen 1943 en 1989 en die onder meer gewonnen werd door Freddy Maertens, Rik Van Looy en Rik Van Steenbergen. De Elfstedenronde krijgt dus een tweede leven. Het parcours is trouw gebleven aan het verleden. De start is uiteraard voor Brugge, daarna wordt er via Tielt en Roeselare naar Nieuwpoort afgezakt om dan langs de kust terug naar Brugge te rijden met op het einde twee lussen naar Damme, goed voor bijna 200 wedstrijdkilometers waarvan 20 km op kasseien. Die wedstrijd vindt plaats op 18 juni.



De dag ervoor zullen ook recreanten en wielertoeristen kennis kunnen maken met het parcours. Er is een familietocht, een tocht van 80 km en een van 150 km. Er is ook een parcours voorzien voor oude fietsen, ouder dan 1987. Daarmee gaat de Elfstedenronde de retrotoer op.