Boonen ziet ploegmaat Richeze winnen en spurt drie seconden later naar tweede plaats

Joeri De Knop

29/01/17 - 22u35 Bron: Belga

© TDW.

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) heeft vandaag in Argentinië de eindzege in de 35e editie van de Ronde van San Juan (cat. 2.1) op zak gestoken. De koppositie van de 30-jarige Nederlander werd in de slotrit, een criterium van 138,2 kilometer in San Juan, nog wel bestookt door de Italiaan Vincenzo Nibali, maar diens vlucht strandde een paar kilometer voor de streep.

De ritzege ging voor de tweede dag op rij naar Maximiliano Richeze. Gisteren won de 33-jarige Argentijn van Quick-Step Floors de zesde etappe door twee medevluchters in de sprint te verslaan. De zevende rit won hij zondag solo na een goed getimede aanval op iets meer dan een kilometer van de finish. Richezes ploegmaat Tom Boonen won op drie seconden de sprint van het peloton. De Italiaan Matteo Malucelli spurtte naar de derde stek. Woensdag werd Mollema tweede in de individuele tijdrit, vrijdag nam hij definitief de leiding door vijfde te worden in een zware bergrit. In de eindstand heeft hij veertien seconden voor op de Spaanse veteraan Oscar Sevilla en zestien op de Colombiaan Rodolfo Torres. Pieter Serry was met een tiende plaats op 1:31 de beste klassementsrijder van drie Belgische deelnemers.

Boonen: "Het was zeker géén bewuste tacktiek"

Op de vraag of het een sluw plannetje was van Quick-Step Floors, was Boonen duidelijk: "Nee, het was pure noodzaak omdat we de boel niet meer gecontroleerd kregen op het einde. Iedereen was stikkapot, ook in onze ploeg. We gingen nog wel hard maar de aanvallen bleven maar komen. We waren niet meer bij machte om het in handen te houden. Daarom zei ik tegen Richeze dat hij maar moest proberen mee te schuiven, terwijl ik zelf bij Gaviria bleef. Het draait goed uit, maar het was zeker geen bewuste tacktiek. We hebben heel de week hard moeten werken in voorbereiding van de spurten dus nu zijn de batterijen even leeg. Voor Richeze is het natuurlijk een mooie compensatie voor al het werk dat hij al geleverd heeft", zo zei Boonen na afloop.