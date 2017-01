De Ketele en De Pauw springen naar leidersplaats in Kopenhagen

Door: redactie

29/01/17 - 10u32 Bron: Belga

Moreno De Pauw en Kenny De Ketele (r) leiden in Kopenhagen © TDW.

Zesdaagse Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben na een sterke derde nacht de leiding veroverd in de Zesdaagse van Kopenhagen. De Belgische tandem pakte in totaal al 115 punten in de Ballerup Super Arena in de Deense hoofdstad en wipte over twee Deense duo's naar de eerste plaats.

Ze hebben nu zes punten voorsprong op hun eerste achtervolgers, de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga (109). De Denen Lasse Norman Hansen en Michael Morkov, de leiders na de eerste twee nachten, staan derde. Zij hebben 169 punten maar staan wel op één ronde.



Kenny De Ketele en Moreno De Pauw, vorige week nog tweede in de eindstand van de Zesdaagse van Berlijn, eindigden vorig jaar op de tweede plaats in Kopenhagen. De eindzege ging toen naar Jesper Morkov en Alex Rasmussen.

