Tim Wellens al vroeg in topvorm: "Mooi om Valverde te kloppen op dit soort aankomst"

28/01/17 - 18u57 Bron: Belga

Challenge Mallorca In de Challenge Mallorca heeft Tim Wellens vandaag zijn tweede opeenvolgende zege behaald. Na 158,7 kilometer toonde hij zich bergop sterker dan Alejandro Valverde in de Trofeo Andratx-Mirador des Colomer. "Het is mooi om Valverde te kloppen op dit type aankomst, die hem op het lijf geschreven is", zo liet de renner van Lotto Soudal na afloop optekenen. Met Tiesj Benoot (3e) en Louis Vervaeke (4e) telde de Belgische formatie drie renners in de top vijf.

"Dit had ik echt niet verwacht", verklaarde de 25-jarige Wellens, vrijdag al de beste in de Trofeo Serra de Tramuntana. "Het plan was dat ik aan de voet van de slotklim zo hard zou demarreren dat ik over mijn limiet ging, opdat de anderen dat ook moesten doen. Nadien zou het aan Tiesj Benoot en Louis Vervaeke zijn om aan te vallen. Net als gisteren nam ons team de koers in handen. Na de Puig Major vielen Bart De Clercq en Tomasz Marczynski aan. Hiermee wilden we Alejandro Valverde isoleren en dat is gelukt. Frederik Frison zette ons perfect af aan de slotklim en toen demarreerde ik. Dit was alweer een teamprestatie. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen."



Ploegmaats aanmoedigen

"Het is mooi om Valverde te kloppen op dit type aankomst, die hem op het lijf geschreven is. In de sprint zou ik hem niet kunnen kloppen. Ik vind deze tweede zege mooier dan de winst van gisteren omdat er meer spanning was. Morgen rijd ik niet, maar ik ga mogelijks wel de ploeggenoten aanmoedigen in hun strijd om de vierde overwinning", besloot Wellens. Afgelopen donderdag behaalde André Greipel voor Lotto Soudal de zege in de eerste wedstrijd van de vierdaagse op Mallorca.