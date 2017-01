"Boonen hing op poster in mijn kamer"

Joeri De Knop in Argentinië

28/01/17 - 02u00 Bron: eigen berichtgeving

© TDW.

Met een tiende plaats is Pieter Serry momenteel de beste Belg in het klassement van de Ronde van San Juan. Gevolg van een degelijke tijdrit en een mooi resultaat (13de) vrijdag op Alto Colorado. Serry (28) deelt in Argentinië de kamer met... Tom Boonen. "Tom is mijn jeugdidool", verrast hij. "Hij is de enige van wie ik een poster had hangen."

Rustig opbouwen Serry had er vrede mee. Zijn échte doelen komen later op het seizoen. San Juan is dat voor de goeie orde niet. "Ik heb een prima winter achter de rug, mijn basis is stevig. Maar ik geef mezelf nog niet teveel intensieve prikkels. Ik bouw rustig op. Omdat ik top wil zijn van de Waalse klassiekers tot en met de Giro."



Aan de tijdrit, woensdag, hield hij een dubbel gevoel over. "Stiekem ging ik voor de top tien. Wat voor een pluimgewicht van 66 kilo toch niet evident bleek op dat vlakke parcours." Zestiende, werd hij uiteindelijk. Slechts twee seconden trager dan Nibali, op 0.37 van winnaar Navardauskas. "De Litouwer ontwikkelde een hoger vermogen (460 watt tegenover 390 in casu Serry, red.). Maar ik haalde wel een hoger wattage per kilogram lichaamsgewicht (5,9 tegenover 5,7 voor Navardauskas, red.). Dat zegt toch iets. In een langere chronorace op een lastiger traject kom ik sowieso beter tot mijn recht. Soit, je hoort me niet klagen."

"Mijn dag komt wel eens" Serry is geen veelwinnaar. Ook in zijn zevende profjaar blijft het voorlopig wachten op een eerste zege. Die heeft hij zeker in de benen. Verdenk hem vooral niet van een gebrek aan talent en capaciteiten. Anders zou hij nooit derde zijn geworden in de Brabantse Pijl (2012), zevende in de Ronde van Lombardije (2013) en achtste in de Clasica San Sebastian (2013).



Waarmee hij zichzelf ooit 's onsterfelijk hoopt te maken? "Een semiklassieker. Of een ritzege in een grote ronde. Ja, dat zou fantastisch zijn", flapt hij er spontaan uit. "Misschien kan het in de komende Giro. Ook al zal ik daar in de eerste plaats spurttroef Gaviria en klassementspion Jungels moeten bijstaan." Of, veel prestigieuzer nog: in de Tour. Drie jaar op rij nu al combineerde Serry Giro en Vuelta. "Het heeft me sterker gemaakt." Wordt het eens geen tijd voor zijn grote Ronde van Frankrijk-debuut? "Graag", zie je de glinstering in zijn ogen. "De Tour rijden, daar droom ik al sinds mijn kindertijd van. Mijn dag komt wel eens. Ooit."

Gepaste beloning zou het zijn voor (nu al) vijf jaar trouwe dienst. Serry voelt zich lekker in zijn vel bij Quick.Step Floors. "Het is zo'n beetje een familie geworden. Ik ben vaker met die mensen onderweg dan dat ik thuis ben. De kracht van dit team zit hem in de afwezigheid van kliekjesvorming. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur."



Patrick Lefevere weet ook wat hij persoonlijk aan Serry heeft. Een altijd gemotiveerde, overal inzetbare kracht op deftig niveau. Geen klager, maar een positief ingestelde kerel. "Ik word niet afgerekend op het aantal overwinningen dat ik bij het afsluiten van het seizoen achter mijn naam heb staan. Wel op de finales die ik rijd en de meerwaarde die ik daarin heb."