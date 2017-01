Perfect teamwork: Tom Boonen rolt rode loper uit voor tweede ritzege Gaviria

Door: Glenn Bogaert, Joeri De Knop

26/01/17 - 23u35

video Tom Boonen of Fernando Gaviria? Dat was de hamvraag in de Ronde van San Juan. Welke troefkaart zou de ploeg van Patrick Lefevere vandaag uitspelen in het bloedhete Argentinië, het werd voor de verandering de Colombiaanse sprintbom die het mocht afmaken. Perfect afgezet door zijn ervaren lead-out Boonen maakte de 22-jarige diamant van Quick.Step Floors het glansrijk af. Drie op drie in de massasprints, een perfect rapport. De overmacht kan niet groter zijn, tot grote frustratie van Elia Viviani. Nog maar eens tweede, gewoon kansloos. De Litouwer Ramunas Navardauskas behoudt de leiderstrui.

Onze man in San Juan kon Tom Boonen na de aankomst strikken en ontlokte hem meteen enkele quotes: "Deze sprint was een perfecte kopie van die op de eerste dag. We hebben gewoon gedaan wat we toen ook gedaan hebben." Dat betekent dus met hetzelfde treintje. Een treintje met het geoliede trio Richeze, Boonen en dan Gaviria. "Het grote verschil met de eerste rit die Gaviria won, is dat het toen de makkelijkste sprint van mijn leven was. We waren maar met drie man, al de rest was uit het wiel gevlogen. Dit was veel chaotischer en hectischer, maar het is goed uitgedraaid."



Ploegleider plagen

Tom Boonen toont zich op zijn 36ste niet alleen nog steeds een lucide afwerker, maar ook een betrouwbare gangmaker. En bovendien klikt het ontzettend goed met thuisrijder en lokale held Maximiliano Richeze (33). Ook al een man van vele oorlogen. Een uitstekend duo dat elkaar perfect aanvoelt. Na de aankomst ging 'Tornado Tom' even zijn ploegleider Davide Bramati jennen: "Hey, je dacht dat we de kopgroep niet meer gingen pakken hé!" De sfeer is goed. Dat de vluchters, die op 25 kilometer van de streep nog ruim 2 minuten voorsprong hadden, uiteindelijk bij de kraag werden gevat, was grotendeels de verdienste van Boonen. Die zette zich van kilometer 20 tot 15 even op kop en zo smolt de voorsprong als sneeuw voor de Argentijnse zon. Vintage Boonen.



Nog twee kansen

Morgen staat er in de Ronde van San Juan een bergrit op het programma, maar komend weekend krijgen Tom Boonen en Fernando Gaviria nog een uitgelezen kans om hun snelle benen te tonen en nog wat extra vertrouwen te tanken. Het is de bedoeling dat onze landgenoot, die na komend voorjaar een punt zet achter zijn impressionante carrière, zeker nog één keer zijn kans gaat. Dat belooft!