Franse wielerploeg FDJ viert 20-jarig bestaan met oprichting van vrouwenteam

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/01/17 - 22u15 Bron: Belga

© Twitter FDJ.

WorldTour-team FDJ stelde vanavond zijn team voor 2017 voor. De ploeg, die ondertussen twintig jaar in de wielrennerij zit, brengt met FDJ/Nouvelle Aquitaine Futuroscope voor het eerst ook een vrouwenteam op de been.

In een ontspannen sfeer lichtte kopman Thibaut Pinot zijn voorbereiding toe. De Franse klimmer zal in 2017 zowel de Giro als de Tour betwisten. "Ik heb om die reden mijn voorbereiding ook aangepast", legde Pinot uit. "Daarom tast ik op dit moment een beetje in het duister over mijn conditie." Pinot, die sinds zijn opgave in de Tour vorig jaar geen wedstrijd meer reed, start zondag zijn seizoen in de Franse opener, de GP La Marseillaise.



Hét jaar voor Pinot

Teammanager Marc Madiot verwacht veel van de 26-jarige Pinot in 2017. "Thibaut is op een leeftijd gekomen dat het het moment is om te presteren. Hij zit in zijn sterkste jaren." Vorig seizoen opende Pinot sterk met het eindklassement in het Internationaal Wegcriterium en ritzeges in de Ronde van Romandië en de Dauphiné. In de Tour zakte hij door ziekte door het ijs.



Team versterkt

Ondertussen versterkte FDJ ook het sprintende compartiment van het team. Speerpunt Arnaud Démare, winnaar van Milaan-Sanremo vorig jaar, kreeg met de Italianen Jacopo Guarnieri en Davide Cimolai twee sterke lokomotieven erbij. Démare hoopt op ritwinst in de Tour dit jaar. Dat lukte hem vooralsnog nog niet.



Nieuwe pagina

Een nieuwigheid in 2017 is de oprichting van een vrouwenteam. FDJ/Nouvelle Aquitaine Futuroscope start meteen als enig Frans vrouwenteam in de WorldTour. "We hebben een nieuwe pagina opengeslagen", bevestigde Stéphane Pallez, CEO van FDJ. "Het doel van het team zal vooral bestaan in het opleiden en rekruteren van jonge talenten, zoals bijvoorbeeld Roxane Fournier." Het team bestaat voornamelijk uit Franse vrouwen, met de Australische Shara Gillow, de Nederlandse Roxane Knetemann en de Japanse Eri Yonamine als uitzonderingen.