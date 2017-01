Drie Belgische teams naar de Tour want ook Wanty-Groupe Gobert erbij: "Beloning voor harde werk"

Door: redactie

26/01/17

It's now official ! For the first time our @TeamWantyGobert will be at the start of the Tour de France ! pic.twitter.com/QQuuT2zJ6i

De Belgische ProContinentale formatie Wanty-Groupe Gobert heeft een wildcard gekregen voor de Ronde van Frankrijk (1-23/07). Dat meldt de Tour-organisatie op Twitter.

Reactie van dolgelukkig Wanty:

"We zijn enorm trots", zegt algemeen manager Jean-François Bourlart. "We hoopten aan de start te verschijnen van een grote ronde, maar we durfden niet te denken aan de Ronde van Frankrijk."



"Dit toont aan dat de organisatoren en de wielerwereld respect beginnen krijgen voor onze ploeg", vervolgt de manager van Wanty-Groupe Gobert, dat opnieuw uitgenodigd werd voor het Critérium du Dauphiné (4-11/06). "We wisten dat onze deelname aan de Dauphiné vorig jaar de deur opende voor een grote ronde. Dit toont de vooruitgang van ons team, stap per stap. Vorig jaar pakten we in de Amstel Gold Race onze eerste WorldTour-zege en behaalden we de eerste plaats op de UCI Europe Tour, elementen die Christian Prud'homme hebben overgehaald. In de Tour speelt Wanty-Groupe Gobert eindelijk mee met de grote jongens door hard werken, volharding en zelfvertrouwen."



Sportdirecteur Hilaire Van der Schueren had een goed voorgevoel. "Maar je moet natuurlijk wachten op de bevestiging", stelt hij. "Na onze prestaties van vorig jaar is dit volkomen verdiend en een beloning voor het werk van de voorbije jaren. We hebben hard moeten werken om Wanty-Groupe Gobert tot op dit niveau te brengen. Toen ik vier jaar geleden bij de formatie kwam, zijn we terug van nul begonnen. Jaar na jaar wilden we een horde nemen. Deelnemen aan de Tour is het mooiste dat er is. Nu al denken we aan de Tour, we zullen werken met een grotere groep renners en hen in de beste omstandigheden klaarstomen om in juli te presteren."