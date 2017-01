Navardauskas wint tijdrit en pakt leiderstrui in San Juan, Serry eerste Belg op plek 16

Door: redactie

De Litouwer Ramunas Navardauskas (Bahrein-Merida) heeft woensdag de derde etappe in de Ronde van San Juan (Arg/2.1) gewonnen, een individuele tijdrit over 11,9 km in San Juan. Navardauskas legde de omloop af in 14:03 en was daarmee drie seconden sneller dan de Nederlander Bauke Mollema. De Oostenrijker Matthias Brändle werd derde op zeven seconden.

Pieter Serry (Quick-Step Floors) werd eerste Belg op de zestiende plaats, op 37 tellen van de winnaar. Ploegmaat Tom Boonen, dinsdag nog etappewinnaar in rit twee, reed de negentiende tijd. Hij moest 39 seconden toegeven op Navardauskas.



Navardauskas is dankzij zijn ritzege ook de nieuwe leider in de stand, hij heeft drie seconden voorsprong op Mollema. Boonen is negende op 29 eenheden.



Navardauskas is dankzij zijn ritzege ook de nieuwe leider in de stand, hij heeft drie seconden voorsprong op Mollema. Boonen is negende op 29 eenheden.