Tom Boonen over moeilijkste moment in zijn carrière: "Dat was de slechtste dag. Bij uitbreiding in m'n hele leven"

Joeri De Knop

26/01/17 - 07u00

Platgeïnterviewd, is Tom Boonen inmiddels in Vlaanderen. Veel nieuws heeft een persconferentie met internationale audiëntie dan ook niet te bieden. Toch ging het er gisterennamiddag in San Juan, waar Boonen dinsdag zijn eerste seizoenszege boekte, bijwijlen verrassend grappig, filosofisch en emotioneel aan toe. Het relaas van een klein half uur 'small talk' met de afscheidnemende Kempenzoon (36).

Tom, je bent fysiek nog top en zou er nog makkelijk een jaar of twee, drie mee kunnen doorgaan. Hoe rijm je dat met de beslissing dat er je op 9 april na Parijs-Roubaix een punt achter zet?

"Het klopt dat ik er nog een paar jaar zou kunnen aan toevoegen. Desnoods zelfs op een lager niveau. Feit is: na zestien profjaren heb ik het stilaan wel gehad met die veelvuldige uithuizigheid. Ik ben het koersen zeker nog niet moe. Maar ik vond het beter om te stoppen op een moment dat ik het nog altijd graag doe. Daar houd ik het beste gevoel aan over. Gevolg is dat ik in die laatste elf weken van mijn carrière nog één keer het beste van mezelf wil geven."



Hoe ben je eigenlijk tot die beslissing gekomen?

"De omstandigheden hebben ertoe geleid. Méér dan de voorbije jaren het geval is geweest, was ik bezig met zaken naast de koers. En met het uitstippelen van mijn toekomst. Na die schedelbreuk in de Ronde van Abu Dhabi was ik nog niet klaar om te stoppen. Omdat ik niet mijn normale niveau haalde in mijn klassiekers. Dus besloot ik het nog even te rekken. Eén volledig jaar, was het oorspronkelijke plan. Daarna zou ik wel zien. Maar de contractbesprekingen sleepten aan. Het was wachten, wachten, wachten en kijken en hopen op dat beetje meer... Iedereen trok me aan de mouw en dat ging gepaard met veel gezeur. Ik had teveel aan mijn hoofd. Finaal belde ik Paul De Geyter, mijn persoonlijke manager. 'Het is tijd, Paul', zei ik. 'Ik stop ermee na Roubaix. Waar ik geboren werd als renner en waar die coureur in mij ook zal sterven. Wat het resultaat ook moge zijn. Geef me maar een contract tot 9 april en basta.' De beste beslissing die ik kon nemen, achteraf gezien. Jarenlang dacht ik er altijd wel meer te kunnen uithalen, maar ergens houdt dat natuurlijk op. Zo gaat het ook in het gewone leven." Lees ook Vanmarcke koos bewust niet voor Belgisch team: "Vooral bij Etixx leek kans groot dat ik zou moeten knechten voor Boonen"

Kon je ook naar andere teams?

"Ja. Op een bepaald moment zag het er zelfs naar uit dat ik bij Quick.Step zou vertrekken. Twee teams boden me een contract aan voor twee jaar. Áls ik had gewisseld van werkgever, was het voor díe termijn geweest. Op mijn leeftijd moet je dat niet meer doen voor een half seizoen. Patrick (Lefevere, red.) kon me niet meer dan een jaar bieden, omdat de ploeg geen langere bestaanszekerheid had. Aan het eind van de rit koos ik dan toch voor die drie maanden. Verhuizen was geen goeie optie geweest, vind ik."



Hoe reageren de fans?

"Triest, natuurlijk. (lacht) Maar ik denk dat iedereen het wel begrijpt. Ik ben geen 25 meer, hé. Op mijn leeftijd loopt het niet altijd meer zo makkelijk. Ik heb meer goede dan slechte dagen. Ik bleef niet gespaard van pech, de voorbije jaren. Ben een paar keer uit een oeverloos diep dal moeten kruipen. Maar ik kwam daar als mens wel sterker uit. Het maakte me tot wie ik nu ben. De laatste comeback was de zwaarste. Maar het is me gelukt. Bij leven en welzijn doe ik straks in mijn favoriete klassiekers opnieuw mee voor de prijzen."



Hoe goed ben je op dit moment?

"Je kan mijn vormpeil niet vergelijken met vorig jaar. Toen kwam ik in de winter amper aan trainen toe, ik begon er pas aan in december. Maar afgewogen bij de andere jaren, ben ik nu al zeer goed. Ik heb maar een kleine pauze genomen na het WK in Qatar, een dag of tien bleef ik van de fiets. Daarna begon ik opnieuw te trainen, omdat ik wist dat ik nog maar drie maanden competitie voor de boeg had. Dat vergt een andere voorbereiding dan voor een compleet seizoen. Ik baseer me op mijn testwaarden en die stellen me gerust. Ook al koers ik momenteel nog niet tegen mijn échte concurrenten voor de Vlaamse klassiekers." © TDW.

Je was enorm blij dinsdag met je ritzege in San Juan. Toch blijf je overtuigd van het feit dat je maar zo goed bent als je laatste resultaat.

"Zo is het. Mensen vergeten snel, hoor. Twee weken terug, gaat hun geheugen. (lacht) Maximum. Ik zal altijd de vraag blijven krijgen of ik het nog wel kan, ook al win ik duizend klassiekers."



"Winnen is winnen, of dat nu in San Juan is of elders in de wereld. Altijd leuk om je harde werk beloond te zien. Ik doe dit louter voor mezelf, hoor. Zoals ik dat altijd heb gedaan. Ik heb niemand iets te bewijzen."



Had je als jonge, beginnende coureur ooit gedacht dat je dit palmares ooit bij elkaar zou rijden?

"Neen, totaal niet. Zelfs niet toen ik prof werd. Ooit eens proberen één klassieker te winnen, was het initiële doel. (grijnst) Het zijn er een klein beetje meer geworden. Ik blijf bescheiden en ben deze sport bijzonder dankbaar voor wat ze me heeft geschonken. Zeker na al de narigheid die ik al heb meegemaakt."



Heb je alles bereikt wat je wilde bereiken?

"Méér dan dat."



Wat herinner je je nog van je allereerste Parijs-Roubaix, in 2002?

"Ik was ontgoocheld omdat ik niet won. (lacht) Op de kasseistrook voorafgaand aan de sector waarop Johan (Museeuw, red.) versnelde, zei ik tegen George Hincapie: 'we moeten opschuiven'. Maar we bleven iets te ver achteraan de groep bengelen. Johan won. Zelf had ik het gevoel dat ik hem had kunnen volgen. Al zat ik in de laatste tien kilometer wel op mijn tandvlees. Uiteindelijk denk ik dat ik het maximum uit mijn wedstrijd heb gehaald. Maar die gretigheid had ik toen al. Tuurlijk moest ik superblij zijn met die podiumplaats (derde, red.) in mijn eerste Parijs-Roubaix. Dat was totaal onverwacht. Maar op dat moment was dat voor mij niet het belangrijkste. Ik vond dat er meer had ingezeten. Nog één allerlaatste kans krijg ik op 9 april om de wedstrijd, die ik al sinds mijn beloftenperiode in mijn hart draag, een vijfde keer te winnen. (knipoog) Maar dat record had dus al gerust een feit kunnen zijn." © TDW.

Wat was je beste dag ooit in je carrière?

(zonder dralen) "Parijs-Roubaix 2012. Die dag kon ik alles en iedereen aan."



En je slechtste dag ooit?

"Goh, ik heb veel slechte dagen gehad." (lacht) Maar de allerslechtste? (denkt even na) "Met voorsprong die dag op trainingskamp met Iljo Keisse, ergens 'in the middle of nowhere' in Font-Romeu, in 2011... We kwamen terug van zes, zeven uur zwaar trainen en gingen net een douche nemen. Iljo kwam de badkamer binnengewandeld. Bleek. 'Ik kreeg net telefoon', zei hij. 'Wouter Weylandt is gevallen in de Giro'. Ik douchte, in de veronderstelling dat alles wel oké was. Toen ik klaar was, belde mijn moeder. Ze weende. 'Ben je oké', vroeg ze. 'Tuurlijk', antwoordde ik. Ik begreep het niet goed. 'Wouter is dood', klonk het vervolgens. (stil) Dat was de slechtste dag uit mijn carrière. Bij uitbreiding in mijn leven."



Hecht je belang aan wat je nalaat als alomgevierde en -gehuldigde wielrenner?

"Het belangrijkste is dat ik mensen, en vooral kinderen, in zeker zin kon motiveren en inspireren met wat ik deed. Door de manier waarop ik me heb verzorgd, bij voorbeeld. Of hoe ik terugknokte na een zware tegenslag. Dat geeft ons, atleten, een bepaalde waarde en betekenis. We zullen en kunnen uiteraard de wereld niet veranderen. Wel kinderen op de fiets zetten en de natuur injagen. In plaats van in hun luie zetel met de PlayStation te spelen. Als we mensen kunnen verleiden tot een betere levenskwaliteit, dan vind ik dat een gigantisch succes. (geamuseerd) Hoeveel van die gasten al naar me toekwamen met de melding 'hé, ik heb die Northwave-schoenen met regenboogstrepen van jou gekocht': je wilt ze de kost niet geven. We zijn inmiddels ook toe aan de eerste generatie, met onder meer Sagan en Kwiatkowski, die is beginnen koersen omdat ze mij races zagen winnen op tv. Prettig gevoel. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, hoor."



Eén van de jongens die jou als idool had, was Fernando Gaviria. Hoe zie je zijn ontwikkeling verlopen?

"Hij heeft een immens potentieel. Dat begreep ik al vanaf het eerste moment dat ik hem zag koersen. Bekijk alleen nog maar dat atletische lichaam. Fernando is ook nog jong. Vorig jaar kon hij zich al een beetje bekwamen in de Vlaamse koersen. Die lijn probeert hij dit jaar door te trekken. Nog niet té driest. Een wedstrijd of drie, vier. Hooguit. Persoonlijk zie ik hem niet spectaculair meer verbeteren als sprinter - hij hoort nú al bij de snelste renners ter wereld. Wel als compleet renner. Hij heeft het talent en de mogelijkheden om uit te groeien tot één van de beste klassiekers coureurs ooit. Daar ben ik van overtuigd." © TDW.

Ben je niet bang voor de scherpe kantjes van het normale leven? Ziek worden, sterven, bij voorbeeld? "Goh, that's life. Geen vlakke lijn, onvermijdelijk zitten er 'ups and downs' in. Niet alles loopt altijd perfect. Je moet eten wat je op je bord krijgt. Tegenslagen horen bij de sport, heb ik geleerd. Dus ook bij het normale leven. Daar moet je op de best mogelijke manier proberen mee om te gaan. Op dat vlak was het wielerpeloton een prima leerschool."



Kan je je laatste dag als coureur nu al voor de geest halen?

"Niet dat ik er niet wíl aan denken, maar... ik focus me gewoon tot de allerlaatste dag op mijn carrière. Tot ik die finishlijn op de Vélodrome in Roubaix overschreden zal hebben, mijn fiets van me af zal hebben gegooid met de woorden: 'het is over'. We zien wel hoe het gaat. Zal ik emotioneel zijn? Of juist niet? Geen idee. Wat ik wel weet is dat het uiteindelijk een mooie dag zal worden."



Welke aspecten van het wielerleven vond je leuk en wat ben je doorheen de jaren als een sleur gaan ervaren?

"Eigenlijk vind ik álles nog altijd even plezant. Het is niet dat ik niet graag met jullie, journalisten, praat of zo. Soms is het drukker dan anders en gaat het me iets minder af. Maar ik dóe het wel. Het is niet dat ik die dingen haat. Of dat het me ongelukkig maakt. Ik hou nog altijd van het reizen, het koersen. Maar het wordt wel steeds moeilijker, voel ik. De meisjes (Valentine en Jacqueline, red?.) worden groter. Als ik Lore vraag of ze hun papa missen is het antwoord duidelijk. 'Tuurlijk missen ze papa'. Logisch, ze zien me natuurlijk niet. Daarom wil ik voortaan toch wat meer thuis zijn. Op hun leeftijd is het belangrijk dat papa geen 200 dagen in het jaar van huis is."



Het leven van een renner is toch fantastisch? Vorige week zaterdag zagen we je hier in San Juan nog in het zwembad duiken...

(lacht) "Ja, maar dat was wel na een zware trainingstocht, hoor. 't Is ook niet zo dat ik na mijn afscheid nooit meer op de fiets zal zitten. Ik mountainbike bij voorbeeld zeer graag. Misschien liggen daar nog wel enkele uitdagingen. Maar het zal me niet langer voor de volle 100% bezighouden. Het wordt tijd voor andere dingen. Skiën, bij voorbeeld. Er zit veel in de koelkast. Het is wachten tot het moment dat ik ze opentrek." © TDW.