Niet te stuiten Ewan klopt Sagan ook een derde keer in Tour Down Under, eindzege is voor Richie Porte

Bewerkt door: Glenn Bogaert

22/01/17 - 08u05 Bron: Belga

He went for it, but world champion @petosagan is no match for @CalebEwan as the little Aussie claims @MACofSA Stage 6!!! #TDU pic.twitter.com/JZ8RHsdI3b — Tour Down Under (@tourdownunder) January 22, 2017

video De Australiër Caleb Ewan heeft vandaag de zesde en laatste etappe gewonnen in de Tour Down Under. De pocketsprinter van ORICA-SCOTT gaat zo met de bloemen aan de haal in maar liefst vier van de zes etappes. De eindzege is echter was voor zijn landgenoot Richie Porte van BMC. Een topstart van het seizoen dus voor de ploeg van Greg Van Avermaet