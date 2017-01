Tom Boonen staat messcherp en is klaar om te knallen: "Ik zie een paar kansen op ritwinst"

Joeri De Knop

Dit zijn de benen van Tom Boonen, het moge duidelijk zijn dat de 36-jarige tornado klaar is om nog één keer te wervelen © Instagram Pieter Serry.

Ronde van San Juan Het is zover. Maandag snijdt Tom Boonen (36) zijn allerlaatste voorjaar aan. Hij doet dat in de Ronde van San Juan. Messcherp en met frisse ambitie. Nú al. "Mijn seizoen duurt maar vier maanden, hé. Er is wat meer haast bij."

© TDW. © photo news. © photo news. 35 jaar al bestaat de Ronde van San Juan. Maar nu de rittenkoers in noordwest-Argentinië naar UCI-categorie 2.1 promoveerde, mag het allemaal net iets grootser en prestigieuzer. Op de pleinen in de geboortestad van ex-president Sarmiento staan de 'helden' van de edite 2017 op reuzenposters te kijk. Onder hen ook Tom Boonen. "El campeon del Mundo 2005", kennen ze hem al na twee Ronden van San Luis (2012, 2014). In de druk bevolkte persconferentiezaal op de -1 van Hotel Spa & Casino Del Bono Park, aan de rand van San Juan, werd hij tijdens de vedettenpleiade mooi centraal aan tafel geposteerd. Rechts van hem: Rui Costa, 'local hero' en winnaar van de Ronde van San Juan 2016 Laureano Rosas en Vincenzo Nibali. Links van hem: Elia Viviani, Fernando Gaviria en Bauke Mollema. Je bent Tom Boonen of je bent het niet.



Loden hitte

Wuivend handje, warm applaus. En dat 'warm' mag u vooral letterlijk nemen. Het kwik steeg in San Juan weer vlot richting 35 graden. "Bepaald impressionant", vond Costa het verschil tussen die Zuid-Amerikaanse 35 en de Europese 0. De hitte was voor de plaatselijke journalisten hét gespreksthema. Of Boonen er nú al niet mottig van wordt? "Neen. Ik hou wel van de warmte, koers er graag in. Dat was één van de argumenten om naar hier af te zakken. Ik vind dit de ideale plaats om verder aan de conditie te schaven. Tuurlijk wordt het lastig. Maar wel doenbaar. En vooral: voor iedereen gelijk." Lees ook

First training ride done in #argentina 40 degrees. Does someone recognizes these 'knifes'? #skerpe