Nederlanders Stroetinga en Havik nemen leiding over in Zesdaage van Berlijn

21/01/17 - 12u19 Bron: Belga

De Nederlanders Wim Stroetinga en Yoeri Havik staan na afloop van de tweede dag aan de leiding in de Zesdaagse van Berlijn.

Het Nederlandse duo telt na twee dagen in de Duitse hoofdstad 166 punten, evenveel dan de Belgen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw. Met de Britten Andy Tennant en Chris Latham (164), de Duitsers Nico Hesslich en Achim Burkart (142), de Nederlanders Jens Mouris en Pim Ligthart (125), en de Zwitserse Tristan Marguet en Claudio Imhoff (123) staan er nog vier koppels in dezelfde ronde.



Vorig jaar waren De Ketele en De Pauw de besten in de oudste zesdaagse van Europa. De eerste editie werd meer dan honderd jaar geleden in 1909 georganiseerd.



Stand na dag 2:



1. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 166 punten



2. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 166



3. Andy Tennant/Chris Latham (GBr) 164



4. Nico Hesslich/Achim Burkhart (Dui) 142



5. Jens Mouris/Pim Ligthart (Ned) 125



6. Tristan Marguet/Claudio Imhoff (Zwi) 123



op 1 ronde



7. Morgan Kneisky/Benjamin Thomas (Fra) 174



8. Marc Hester/Jesper Morkov (Den) 132



9. Alex Rasmussen/Casper Pedersen (Den) 119



10. Christian Grasmann/Maximilian Beyer (Dui) 106