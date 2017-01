Tom Boonen heeft al een nieuwe job te pakken

Nico Dick

21/01/17 - 10u00

© TDW.

We worden steeds wijzer wat de toekomst van Tom Boonen betreft. Na Parijs-Roubaix zit zijn actieve carrière er definitief op. Dat hij daarna gaat autoracen, wisten we al langer. Gisteren lichtte vader André nog een extra tip van de sluier. "Tom krijgt een pr-functie bij zowel Quick.Step als fietsenfabrikant Specialized", onthulde André Boonen tijdens een praatcafé in het gezelschap van Johan Museeuw op fietsbeurs Velofollies.



"Een geschikte job voor Tom. Hij is niet alleen viertalig, maar daarnaast ook vlot in de omgang." Zijn teammanager Patrick Lefevere bevestigde ons de plannen. "Vanaf 2018 - op voorwaarde dat het team nog bestaat - zal Tom effectief tachtig dagen per jaar als pr-man werken, zowel voor mij als voor Specialized. Dat zijn we een tijdje geleden reeds overeengekomen."



Daarnaast gaf vader Boonen nog mee dat zijn zoon ook handel zal drijven in oldtimers.