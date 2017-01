De Gendt doet er nog 145 kilometer in de aanval bij

Marc Ghyselinck

Tour Down Under Thomas De Gendt heeft nog een keer 145 kilometer toegevoegd aan zijn totaal aantal kilometers in de aanval. Zo lang reed De Gendt in de koninginnenrit van de Tour Down Under in de aanval. Donderdag in de derde etappe reed hij ook al 130 kilometer voorop. Dat maakt 275 kilometer in het seizoen 2017. In 2016 waren dat er in totaal 2665.

De Gendt houdt dat zelf allemaal keurig bij. Eigenlijk maakt hij er een beetje een erezaak van. Maar het was hem vandaag minder om zijn aanvalsrecord dan om het winnen van de bergprijs in de Tour Down Under te doen. Dat plan lukte niet. De Gendt heeft in de bergklassering 32 punten. Dat is evenveel als Richie Porte, die voor de vierde keer in vier jaar tijd won op Willunga Hill. Omdat Porte in deze Tour Down Under twee keer eerste boven kwam op een col van eerste categorie en De Gendt maar één keer, is Porte ook leider in de bergklassering.



"Als het mij alleen om die kilometers in de aanval zou gaan, dan trek ik in Parijs-Nice de eerste drie etappes in de aanval. Dat is makkelijk genoeg. Neen, ik had ook graag gewonnen op Willunga Hill. Maar het was met vier man onmogelijk opboksen tegen een heel peloton, dat op het glooiiende parcours veel meer snelheid kon maken. Wij voelden de wind, in het peloton voelden ze die niet. Om te winnen hadden we bij de eerste doortocht op de top van Willunga Hill meer dan twee minuten voorsprong moeten hebben. Die kregen we niet."



"Maar wat een sfeer op Willunga Hill", zei De Gendt. Naar schatting honderdduizend toeschouwers stonden er bij de klim van 3,5 kilometer langs de weg. "Dit is een van de mooiste aankomstplekken in een heel seizoen. Mensen doen niet onnozel, iedereen is vriendelijk, moedigt je aan, en niemand springt er op de weg."