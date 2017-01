Franse Cofidis telt in 2017 vier Belgen

Door: redactie

Cofidis heeft in 2017 vier Belgen in de rangen. Dimitri Claeys en Jonas Van Genechten zijn nieuw. Kenneth Van Bilsen en Michael Van Staeyen beginnen aan hun derde seizoen bij het Franse procontinentale team.

Cofidis stelde zijn selectie voor 2017, het 21e jaar in het profpeloton, in Doornik voor. De bank Cofidis sponsort het team al sinds 1997 en zal dat nog minstens tot 2019 doen. De formatie is 26 renners sterk. Naast de vier Belgen zorgen twee Spanjaarden voor de enige buitenlandse inbreng. De Franse sprinter Nacer Bouhanni is de uitgesproken kopman.



"We boekten in 2016 vijftien zeges en Bouhanni nam er daar elf van voor zijn rekening, waarvan vier in de WorldTour", verduidelijkte manager Yvon Sanquer. "In 2017 willen we nog beter doen. We hebben heel wat jonge renners, die elk jaar meer ervaring opdoen en dat kan nu zijn vruchten gaan afwerpen. We mikken op twintig overwinningen. Met Dimitri Claeys (van Wanty-Groupe Gobert overgekomen), willen we ons ook in de Vlaamse klassiekers tonen. Bouhanni gaat voor winst in een grote wedstrijd en met Jonas Van Genechten (IAM) versterkten we zijn treintje. Daniele Navarro en Nicolas Edet zijn onze troeven als het bergop gaat. De Tour en de Vuelta zijn voor ons de belangrijkste afspraken."