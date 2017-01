Stijn Devolder vindt nieuwe drive bij Veranda's Willems-Crelan: "Niet langer koersmoe"

Door: Bart Fieremans

20/01/17 - 22u10

© TDW.

Het Belgische wielrennen kan er alleen wel bij varen, met die nieuwe procontinentale ploeg Veranda's Willems-Crelan. Het team staat te trappelen om zich op een hoger niveau te bewijzen, bleek op de ploegpresentatie. Stijn Devolder en Timothy Dupont vormen de twee speerpunten in het voorjaar. Afwachten nog in hoeverre veldrijder Wout van Aert in de zomer zijn kans zal gaan op de weg.

Een wielerploeg die zich laat voorstellen in een voetbalstadion, dat van KV Oostende, is op zijn minst origineel te noemen. Maar KV Oostende en de nieuwe procontinentale ploeg van Nick Nuyens delen eenzelfde sponsor, vandaar - en de receptieruime biedt uitstekende faciliteiten voor een flashy presentatie en afterparty. KVO-voorzitter én notoir wielerliefhebber Marc Coucke placht hier na thuiswedstrijden te zingen, maar bij dit event hield hij zich wijselijk afzijdig.



Veranda's Willems-Crelan profileert zich als een ambitieus project. De druk in het voorjaar rust daarbij op de kopmannen Devolder en Dupont. De ene zet een stapje terug van de World Tour-ploeg Trek-Segafredo. De andere - Dupont was zegekoning in 2016 - wil bewijzen dat hij ook op een hoger niveau kan winnen.



Devolder vindt bij Crelan vooral een nieuwe drive na de afknapper bij Trek. "Ik had een ploeg zoals Crelan hard nodig. Dit is een nieuwe start voor mij. Ik was de laatste jaren wat koersmoe aan het raken. Op het eind van vorig jaar ging ik van koers naar koers en had ik het gevoel: 'Wil ik dat wel nog volgend jaar?'"



Die muizenissen zijn nu weg, met dank aan Nick Nuyens die hem bij de nieuwe ploeg een kans gunde, ondanks zijn leeftijd van 37 jaar: "Ik heb er weer zin in. Het is lang geleden dat ik met zoveel goesting aan een seizoen begon." Devolder dankt ook de begeleiding van trainer Kristof De Kegel: "Vanaf dag een dat ik hier was heeft hij alles dag per dag uitgestippeld voor mij. Op trainingskamp kreeg ik iedere avond een briefing van de training. Ik ben nog nooit zo goed aan een seizoen begonnen."



Ook de ploegsfeer bevalt hem: "In korte tijd zijn we uitgegroeid tot een bende kameraden. Ik vond hier meteen mijn draai. Dat is belangrijk voor mij." Devolder kijkt zelf benieuwd uit van welke betekenis - een hoofdrol of bijrol? - hij nog kan zijn in het voorjaar: "Ik heb enkele koersen nodig waar ik heel diep moet gaan om in topvorm te raken. Maar de periode van Waregem tot de Ronde van Vlaanderen, dan wil ik presteren. Ik heb nog heel veel ambitie. Winnen is nooit gemakkelijk, maar ik heb in het verleden bewezen dat ik het kan. Dat vertrouwen in mezelf heb ik."