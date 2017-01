Manager Nick Nuyens pint zich niet vast op resultaten

Door: redactie

Veranda's Willems Veranda's Willems-Crelan heeft in Oostende zijn team voorgesteld in de feestzaal van de voetbalclub van Marc Coucke. "We willen ons tonen", stelde manager Nick Nuyens. "Ik pin me niet vast op resultaten, ik wil dat mensen zien dat we één team zijn."

Veranda's Willems-Crelan is een fusieploeg, met procontinentaal statuut. Een stapje hoger dus dan het vroegere Veranda's Willems, waar Timothy Dupont vorig jaar de enige kopman was. Nu krijgt hij Stijn Devolder naast zich en dan is er ook nog het veldritteam waarvan Wout van Aert het uithangbord is. "Het is uniek dat we zowel een veldritploeg, als team op de weg actief hebben", aldus Nuyens. "Dit is een nieuw project, voor de duur van drie seizoenen. Een goede zaak, we willen gestaag groeien."



Met Dupont, vorig jaar zegekoning in België, vooral in kleinere koersen, maar toch ook winnaar van Nokere Koerse en een rit in de Driedaagse van West-Vlaanderen, wil de ploeg graag opnieuw scoren. Daarnaast werd ook de 37-jarige Devolder aangetrokken. De tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen moet de ploeg in het voorjaar in de kijker rijden. "Timothy wil bevestigen", weet Nuyens, "en Stijn wil nog eens schitteren. Hij heeft veel ervaring, hij heeft een erelijst om u tegen te zeggen en is van onschatbare waarde voor deze jonge kern. Ik pin me niet vast op resultaten, ik wil gewoon dat mijn jongens het beste uit zichzelf halen, ik wil dat ze laten zien dat ze een team zijn."