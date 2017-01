Oplossingen na het rampjaar? UCI-voorzitter Cookson kondigt nieuwe veiligheidsmaatregelen aan

Door: Marc Ghyselinck

21/01/17 - 08u00

Kleinere en minder motoren. Minder volgwagens. Afleidingsroutes zodat renners zo min door de stoet van volgwagens en motoren moeten worden ingehaald. Dat zijn de nieuwe maatregelen die de UCI dit jaar zal invoeren na het rampjaar 2016 in het wielrennen. Antoine Demoitié verongelukte in Gent-Wevelgem en Stig Broeckx werd zwaar geraakt in de Ronde van België. Daar gaat de UCI-voorzitter Brian Cookson (65) dus iets aan doen, zei hij gisteren in de Tour Down Under.

Brian Cookson is op campagne. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar het is niet anders. In september in het Noorse Bergen moet een nieuwe UCI-voorzitter worden gekozen. En Cookson is kandidaat om zichzelf op te volgen.



Woensdag landde hij in Adelaide. Vandaag vliegt hij naar Zwitserland. "Mijn lichaam zit in drie verschillende tijdzones", zegt hij. Cookson is van een congres in Cuba naar Los Angeles in de Verenigde Staten gevlogen. "Om het al een keer over het wegparcours van de Spelen van 2024 te hebben", zegt hij. Dat is gek, want Los Angeles heeft de bid nog niet gewonnen. En nu is hij voor vier dagen in Australië voor de Tour Down Under.



Campagne, dus? Cookson: "Daar is het nog veel te vroeg voor." Maar achter de schermen wordt het steeds drukker. Cookson wil een nieuw mandaat van vier jaar. Zijn tegenstanders heten dan David Lappartient uit Frankrijk. Hij is voorzitter van de Europese wielerunie. En mogelijk ook Tom Van Damme, volgens Cookson "een uitstekende" voorzitter van de Belgische wielerbond én van de wegcommissie van de UCI.



