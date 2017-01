Penningmeester GP Samyn verduistert 180.000 euro

Door: redactie

20/01/17 - 18u22 Bron: Belga

© belga.

De penningmeester van de vzw Le Samyn die de Grand Prix Samyn organiseert, wordt ervan verdacht 180.000 euro te hebben verduisterd, zo meldt de RTBF. De GP Samyn is de eerste profkoers van het seizoen in Wallonië. Verdachte Isabelle Petit is PS-schepen in het Henegouwse Honnelles.

Jean-Luc Vandenbroucke, manager van de organisatie, heeft het financiële probleem bevestigd dat eind 2016 werd ontdekt. Hij benadrukt dat Le Samyn nog een aantal tegoeden schuldig is aan de wielerbond (KBWB) en een aantal wielerploegen voor 2016.



Hoewel hij van nul moest herbeginnen, is Jean-Luc Vandenbroucke er naar eigen zeggen in geslaagd het noodzakelijke organisatiebudget te verzamelen voor de editie 2017, die op 1 maart is voorzien. De Grote Prijs is gered en de gemeentelijke toelatingen zullen afgeleverd worden, aldus de ex-wielrenner.



De dienstdoende burgemeester van Dour, aankomstgemeente van de wedstrijd, zal dit weekend zijn collega van Quaregnon, de startgemeente, ontmoeten om een gemeenschappelijke positie in te nemen.



"Er waren de afgelopen dagen geruchten, maar we zijn geschrokken over de hoogte van de aangekondigde cijfers", aldus Vincent Loiseau. "We moeten samen onze positie bepalen en zien of de organiserende vzw nog schulden heeft. Mijn gedachten zijn bij de vrijwilligers en het organisatiecomité van deze wedstrijd, die deel uit maakt van de sportieve wortels van Dour. De vzw ontvangt hoofdzakelijk publieke subsidies om de wedstrijd te organiseren.".



Isabelle Petit (PS) is schepen in Honnelles, bevoegd voor bevolking, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening en dierenwelzijn. Ze vervoegde het Samyn-team na de overname van de wedstrijd door Jean-Luc Vandenbroucke.