Van Avermaet: "Ik kan niet tevreden zijn zonder een grote zege. De lat ligt hoog"

Door: redactie

20/01/17 - 16u46

© TDW.

"Ik zal alleen maar tevreden zijn als ik een grote klassieker win", sprak olympisch kampioen Greg Van Avermaet vandaag op Velofollies in Kortrijk. "Ik leg de lat hoog, zoals ik dat al een paar jaar doe."

"Mijn leven is wel een beetje veranderd sinds die olympische titel, ik word veel meer bevraagd, het is een drukke winter geweest," zegt hij. "Ik heb veel huldigingen moeten bijwonen zoals Sportman van het Jaar, de Kristallen Fiets en de Flandrien. Dat is heel mooi geweest allemaal, maar wat ik het liefste doe is trainen, met mijn vrienden samen hard trainen en dan amuseer ik me het best. Ik ben blij dat de focus daar nu weer volledig op kan liggen."



Van Avermaet liep in november een breukje op in het kuitbeen en lag daardoor noodgedwongen langer stil dan hij zelf zou willen. "Ik heb de trainingen pas iets later kunnen hervatten", zegt hij, "ik hoop dat ik intussen mijn achterstand heb kunnen inhalen. Het gevoel op training is goed, maar dat is geen referentiekader. Dat heb je pas als je echt weer wedstrijden koerst. Dan pas zal ik echt weten hoe ver ik sta."



Van Avermaet vangt het seizoen aan in de Ronde van Valencia (1 tot 5 februari) en daarna volgt de Ronde van Oman. "Die koersen zullen me meer duidelijk maken. Het gevoel in de koers zelf zegt alles, maar ik reken er alvast niet op dat ik opnieuw de Omloop Het Nieuwsblad win, dat komt nog te vroeg, mijn piek zal later liggen."



"Ik zal alleen maar tevreden zijn als ik een grote koers win, de grote koersen tussen Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race. Natuurlijk ,de Ronde is de wedstrijd die ik het liefst wil winnen, daar droom ik echt van. Kijk, ik kan niet tevreden zijn zonder een grote zege in het voorjaar. De lat ligt hoog."



Na de Ronde van Valencia en de Ronde van Oman volgt op zijn planning de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianchi, Tirreno Adriatico, Milaan-Sanremo, E3 Prijs Harelbeke, Gent-Wevelgem, Ronde Van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en tot slot Amstel Gold Race.