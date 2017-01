Vanmarcke mikt op glansrol in de Ronde en Roubaix: "Ik verwacht dat ik een sterke ploeg heb in de finale"

Door: redactie

Sep Vanmarcke ruilde ruilde afgelopen winter LottoNL-Jumbo in voor het Cannondale-Drapac Pro Cycling Team, de opvolger van de ploeg Garmin waar hij vijf jaar geleden zijn laatste seizoen reed. "Het team heeft vertrouwen in mij", zei hij, "ik ben de kopman voor het voorjaar."

Vanmarcke koerste vorig jaar, na een rotseizoen 2015, als herboren. Hij werd tweede in Gent-Wevelgem, derde in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Parijs-Roubaix. Voorts stak hij ook het eindklassement op zak in de Ster ZLM Toer en reed hij een knappe Ronde van Frankrijk in dienst van zijn kopmannen. In 2017 wil hij op dat elan voortgaan en graag een grote voorjaarswedstrijd winnen. Zo sprak hij vrijdagmiddag op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk. "Ik heb een goede winter achter de rug, geen blessures gehad, enkel even een paar dagen ziek geweest rond de jaarwisseling. Een keelontsteking volgens de dokters, maar de laatste twee weken heb ik goed kunnen trainen in Spanje. Het was koud en fris, maar geen sneeuw, zoals bij andere ploegen op stage. Ik voel me goed, ik kijk uit naar de start van het seizoen", vertelde hij tijdens Velofollies.



"Ik ben de kopman voor het voorjaar en ik verwacht dat ik een sterke ploeg heb in de finale", zei hij nog, "ik voel me al goed thuis bij Cannondale-Drapac en ik geloof echt in mijn team. De voorbije jaren had ik altijd gehoopt op versterking bij LottoNL-Jumbo, maar het was moeilijk om die te krijgen. Te vaak zat ik in de finale te vroeg alleen en daarom koers ik nu in een ander team. Het zal me met Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle als nieuwe ploegmaten niet overkomen. Zij kunnen voor mij het werk verlichten, eventueel al vroeg in de aanval gaan, op 30 à 40 kilometer van het eind en me zo in een zetel zetten. Dan heb je ook nog Taylor Phinney die na zijn beenbreuk weer in orde is, Tom Van Asbroeck en enkele andere jongens die me goed omringen. Ik kijk uit naar de start van het voorjaar, ik wil weer een gooi doen naar die klassieke zege, al besef ik ook dat de concurrentie groot is met Peter Sagan, Greg Van Avermaet, John Degenkolb, Alexander Kristoff, Tom Boonen en nog heel wat anderen. Er gaan ook nieuwe jonge gasten opstaan."