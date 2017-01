Hattrick voor Caleb Ewan in Tour Down Under, Sagan vist wéér achter het net

Door: redactie

20/01/17 - 07u22 Bron: Belga

© epa.

De Australiër Caleb Ewan (Orica-Scott) heeft vandaag de vierde rit van de Tour Down Under (WorldTour) op zjin naam geschreven. Het was al zijn derde zege van deze editie van de Tour. Richie Porte (BMC) blijft leider.