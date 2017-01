De bloemenmeisjes afvoeren in koers? Belgische renner gruwelt ervan: "Hoe knapper, hoe liever zeg ik!"

Door: Glenn Bogaert

19/01/17 - 15u16

Dit beeld uit de Ronde van Vlaanderen 2013 staat in het collectieve geheugen gegrift: Peter Sagan knijpt in de poep van Maja Leye. © belga.

Wie de Tour Down Under van nabij volgt, zal het al gemerkt hebben: de podiumklanten zoals daar zijn de ritwinnaars, leiders en aanvoerders van de nevenklassementen worden niet langer geflankeerd door bevallige hostessen. De zogenaamde bloemenmeisjes zijn afgevoerd in Australië wegens te seksistisch en stigmatiserend. En ook N-VA-staatssecretaris Elke Sleurs lijkt die mening bij te treden. Wielrenner Zico Waeytens begrijpt de heisa echter niet.

Het bekende bloemenmeisje Lien Crapoen © photo_news. © TDW.

De manier waarop de knappe verschijningen in beeld komen of worden gebracht, deed de Australische minister van Sport steigeren en ook bij ons lijkt er een politieke discussie in de maak rond de podiummissen. Niet meer van deze tijd en stereotiep. Maar hoe denken de renners daar eigenlijk over? Zij worden in de Tour Down Under nu bijvoorbeeld in de bloemetjes gezet door jeugdrenners, toch wel een serieuze verandering. De 25-jarige Zico Waeytens is nogal een fan van het vrouwelijk schoon op het podium en laat dat ook duidelijk blijken op Twitter: "Aan het adres van elke... hoe knapper, hoe liever zegge kik!" Een duidelijke boodschap van de rappe West-Vlaming van Team Sunweb. Al kreeg hij wel meteen een raak antwoord te verwerken (zie tweets onderaan!)



"Mogen wij er niet goed uitzien?"

Bij Sporza laat ook Lien Crapoen, zelf een bekend gezicht op tal van wielerpodia en de vriendin van Edward Theuns, haar licht schijnen over de zaak: "Ik snap de reactie van de staatssecretaris en andere mensen wel. De vraag is echter: warom bekijken mensen ons op die manier? Ik heb mijn werk op het podium nooit als seksistisch aangevoeld. Ik ben daar ingerold en niemand heeft mij verplicht om het te doen. Mogen wij er dan niet goed uitzien? Een vrouw moet toch in het openbaar kunnen verschijnen zonder dat iemand in haar billen knijpt?" Dat laatste is natuurlijk een duidelijke knipoog naar het incident met Peter Sagan en Maja Leye op het podium van de Ronde van Vlaanderen 2013. En herinnert u zich DEZE prikkelende en ophefmakende stunt van de E3 Harelbeke onder het motto "Strelen mag, knijpen niet" nog?



En wat is uw mening? Moeten de bloemenmeisjes effectief ook in onze koersen verdwijnen of mogen ze op het podium hun ding blijven doen aan de zijde van de topcoureurs? Wij lezen het graag in de reacties en horen graag uw mening via onze poll!