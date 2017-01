Bakelants crasht zwaar in Tour Down Under

Door: Marc Ghyselinck in Australië

19/01/17 - 08u30

© TDW.

Linkerdij, linkerknie en linkerbeen geschaafd. Een linkerschouder die van nature al wat minder sterk is, en nu opnieuw een stevige klap kreeg. Maar de grootste klap van een valpartij minder dan drie kilometer voor de streep, was voor Jan Bakelants nog mentaal.

© Marc Ghyselinck. © photo news.

Bakelants crashte in de voorste helft van een peloton dat volop de sprint voorbereidde in Victor Harbor, waar de derde etappe van de Tour Down Under arriveerde. Hij kwam enkele minuten na het peloton over de streep en staarde wezenloos voor zich uit. Spreken deed hij liever niet.



Bakelants had zich deze Tour Down helemaal anders voorgesteld. Hij kwam op 28 december al naar Australië met zijn vriendin Daphne en hun dochtertje Julie. Bakelants wilde goed aangepast zijn aan negen en een half uur tijdverschil met België. En hij wilde ook wennen aan de Australische hitte.



Volgens zijn ploegleider Vincent Lavenu heeft hij veel geïnvesteerd in een goed resultaat. Maar dinsdag in de eerste etappe leidde een late ontsnapping niet naar de gehoopte overwinning. En nu een crash. Lavenu: "Het is normaal dat hij het nu even niet meer ziet zitten." Bakelants blijft normaal tot eind januari in Australië. Op 29 januari rijdt hij de Great Ocean Race.