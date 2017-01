De Gendt weer in ontsnapping: "Nog 2.535 kilometer te gaan"

Door: Marc Ghyselinck in Australië

19/01/17 - 08u03

© photo news.

Het is gebeurd! De eerste ontsnapping van Thomas De Gendt is een feit. De Gendt reed in de derde etappe van de Tour Down Under 130 kilometer in de aanval. Dat was niet genoeg voor de etappezege, maar wel voor een gerust geweten. De Gendt heeft van lange aanvallen namelijk zijn handelsmerk gemaakt.

De renner houdt het allemaal keurig bij. "Vorig jaar reed ik in totaal 2.665 kilometer in de aanval. Ik ben negentien keer in de ontsnapping gegaan." One down, nog achttien te gaan dus. Vorig jaar was ook een record. "Nu dit jaar nog 2.535 kilometer aanvallen voor ik dat record van vorig jaar evenaar."



De renner deed zijn verhaal in de schaduw van het Lottobusje. De temperatuur in het badplaatsje Victor Harbor klom zoetjes weer naar veertig graden. Terwijl het onderweg nog had geregend. De Gendt: "Maar niet genoeg om nat te worden."



Hij reed voorop met drie medevluchters, maar werd in de laatste van vier plaatselijke ronden in Victor Harbor ingehaald. De prijs voor de strijdlust was voor de Noor Stak Laengen (UAE). Die bleef net enkele kilometers langer dan De Gendt voorop, tot ook hij door het peloton werd ingehaald.

Dat ging onvermijdelijk af op de tweede massasprint in deze Tour Down Under. Voor de tweede keer ook ging de etappezege naar Caleb Ewan. Edward Theuns werd vijfde en beste Belg. Sean De Bie finishte zevende, Baptiste Planckaert kwam als tiende over de streep.