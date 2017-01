Sprintbom Caleb Ewan opnieuw aan het feest in Australië, valpartij Bakelants

Door: redactie

Tour Down Under De Australiër Caleb Ewan heeft de derde etappe gewonnen van de Tour Down Under (WorldTour), een rit van 144 kilometer tussen Glenelg en Victor Harbor in Australie. De renner van Orica-Scott won dinsdag ook al de eerste rit van de Tour.