Porte: "Nachtmerries overgehouden aan deze klim"

Richie Porte (BMC) boekte vorig seizoen één ritzege, in de Tour Down Under. Ook nu heeft hij alvast een overwinning te pakken in de rittenkoers van zijn thuisland en mikt hij op meer: het eindklassement. Momenteel telt hij 20 seconden voorsprong op de Spanjaard Gorka Izagirre en 22 tellen op de Colombiaan Esteban Chaves.

"Het is fijn om zo vroeg op het seizoen al een overwinning te boeken", aldus Porte na zijn ritzege van woensdag in etappe twee. "Het tempo lag vandaag niet meteen hoog in het peloton op het plaatselijke circuit. Op de slotklim voelde ik me goed en besloot ik uit te halen."



Aanvankelijk moest hij Izagirre en Wilco Kelderman nog naast zich dulden, maar na nog een versnelling wist hij zich van hen te ontdoen. "Ik wilde niet wachten", zegt hij daarover, "ik vond het belangrijk om het moment te grijpen en tijd te nemen op mijn belangrijkste rivalen. Nu gaan we samen met de ploeg deze leiderstrui verdedigen."



Porte werd al twee keer tweede in de eindstand, andermaal is de eindzege het doel. "Het is ongelooflijk om die leiderstrui te dragen. Het is nog maar de eerste keer in mijn carriere dat ik die om mijn schouders heb. Ik heb enorm hard gewerkt de voorbije winter, mede ook met het oog op deze klim waar ik het twee jaar geleden liet schieten en nachtmerries aan overhield. Het feit dat ik nu, net hier, die overwinning en leiderstrui pak doet extra veel deugd. Ik weet dat er nog veel kan gebeuren de komende dagen", eindigde hij, "maar ik heb vertrouwen en een sterke ploeg om me heen en ga vechten voor die eindzege."