Bakelants verliest tijd in tweede rit Tour Down Under: "Te veel pijlen verschoten"

Marc Ghyselinck

18/01/17 - 08u44

Jan Bakelants. © afp.

Zo aanvallend Jan Bakelants dinsdag in de eerste rit van de Tour Down Under koerste, zo hard moest hij woensdag in rit twee in de verdediging. De etappe van Stirling naar Paracombe (148,5) zou, indien niet bepalend voor het klassement, dan toch een goed beeld geven van de krachtverhoudingen in Australië. En daar blijkt één renner helemaal boven de rest uit te steken: Richie Porte, die met één aanval op de slotklim van Torrens Hill Road, Gorka Izaguirre en Esteban Chaves op zestien en viervoudig TDU winnaar Simon Gerrans op vijftig seconden reed. Daar had hij welgeteld 1,6 kilometer klimmen voor nodig. De rit verliep dit keer in normale temperaturen rond 25 graden. Bakken doet het morgen weer, met temperaturen boven 35 graden. En Jan Bakelants? Hij werd 33ste op 35 seconden. "Ik heb in de eerste rit te veel krachten verspeeld. Ik wist het natuurlijk wel. Ik heb dinsdag gegokt en te veel van mijn pijlen verschoten, zoals verwacht."



"Ik reed zo rap als ik kon naar boven, maar dat was niet rap genoeg. Zo snel als Porte naar boven reed, daar was niets aan te doen. Hij is niet één keer weer in het zadel gaan zitten. Porte staat ook verschrikkelijk scherp. We kennen hem ondertussen. De Tour Down Under is voor hem even belangrijk als de Ronde van Vlaanderen voor een Vlaamse coureur."