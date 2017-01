Iljo Keisse pakt eindzege in Zesdaage van Bremen

Door: redactie

Iljo Keisse en Marcel Kalz hebben de eindzege in de Zesdaagse van Bremen op zak gestoken. De leidersplaats van de Belgisch-Duitse tandem kwam niet meer in gevaar tijdens de zesde en laatste nacht.

Keisse en Kalz pakten 418 punten en hebben in de eindstand één ronde voorsprong op de Duitser Leif Lampater en de Nederlander Wim Stroetinga (339 punten). De derde plaats ging naar de Deens-Nederlandse combinatie Jesper Morkov-Yoeri Havik (260 ptn), zij finishten op twee ronden.



Kenny De Ketele werd wegens ziekte van de Duitser Christian Grasmann op de slotdag aan Andrea Graf gekoppeld, hij eindigde als vierde op twee ronden (171). De Ketele en Grasmann waren titelverdedigers. Robbe Ghys eindigde met de Duitser Marcel Barth als negende op 41 ronden.



Voor Keisse is het zijn tweede eindzege in Bremen. In 2008 won hij de wedstrijd samen met de Duitser Robert Bartko.



Eindstand:

1. Marcel Kalz - Iljo Keisse (Dui/BEL) 418 punten



Op 1 ronde:

2. Leif Lampater - Wim Stroetinga (Dui/Ned) 339



Op 2 ronden:

3. Jesper Morkov - Yoeri Havik (Den/Ned) 260

4. Kenny De Ketele - Andreas Graf (BEL/Oos) 171



Op 20 ronden:

5. Sebastian Wotschke - Jan Freuler (Dui/Zwi) 188

6. Maximilian Beyer - Nick Stöpler (Dui/Ned) 129



Op 21 ronden:

7. Achim Burkart - Nico Hesslich (Dui) 190



Op 38 ronden:

9. Hans Pirius - Melvin van Zijl (Dui/Ned) 137



Op 41 ronden:

10. Marcel Barth - Robbe Ghys (Dui/BEL) 113



Op 50 ronden:

11. Stefan Schneider - Jan Kraus (Dui/Tsj) 62



Op 54 ronden:

12. Lucas Liss - Loïc Perizzolo (Dui/Zwi) 68