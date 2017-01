Baptiste Planckaert 7de bij vuurdoop in WorldTour: "Dit is een droom voor mij"

Door: redactie

18/01/17 - 08u23

Baptiste Planckaert. © photo news.

Dat hij op zijn 28ste nog voor een WorldTourploeg zou rijden. Neen, dat had Baptiste Planckaert nooit gedacht. Gisteren in de eerste rit van de Tour Down Under kreeg hij zijn vuurdoop op het allerhoogste niveau van het professionele wielrennen. Planckaert sprintte naar plek zeven.

Zevende. Dat was meteen goed raak in zijn eerste WorldTourrace, waar de extreme hitte een grotere tegenstander bleek dan de renners in het peloton. Het was zo'n rit waarin de temperatuur opliep van 42 tot 47 graden, afhankelijk van de apparatuur waarmee ze werd gemeten. De auto van een ploegleider of de Garmin van een coureur.



Ook de wind blies onwaarschijnlijk heet en hard."Alsof je tegen een haardroger koerste", lacht Baptiste Planckaert. Het was zo'n dag waarop het Extreme Weather Protocol nog een keer van stal werd gehaald. De eerste rit in de Tour Down Under werd daarom met 26,5 km ingekort; de renners - met uitzondering van de Belgen Laurens De Vreese en Jan Bakelants - maakten er een wandelrit van.



Lees het volledige verhaal op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts twee euro!