Porte grijpt de macht in de Tour Down Under

Door: redactie

18/01/17 - 07u55 Bron: Belga

video

Richie Porte (BMC) heeft de tweede etappe in de Tour Down Under (WorldTour) gewonnen, een rit over 148,5 km tussen Stirling en Paracombe. De Australiër had aan de aankomst 16 seconden bonus op de Spanjaard Gorka Izagirre (Movistar), die in de strijd om de tweede plaats sneller was dan de Colombiaan Esteban Chaves (Orica-Scott).



Een groot peloton reed naar de 1,2 kilometer lange Torrens Hill Road waar de klassementsrenners zich konden laten zien. Porte bleek daar over de beste benen te beschikken. Dries Devenyns werd 31e en beste Belg.



Dankzij zijn zege neemt Porte in de stand ook de leiderstrui van zijn landgenoot Caleb Ewan (Orica-Scott) over. Morgen brengt de derde rit de renners over 144 km van Glenelg naar Victor Harbor.



Uitslag:

1. Richie Porte (Aus/BMC) de 148,5 km in 3u46:06 (gem: 39,40734 km/u)



2. Gorka Izagirre (Spa/MOV) op 0:16



3. Esteban Chaves (Col/ORS) 0:16



4. Rohan Dennis (Aus/BMC) 0:19



5. Nathan Haas (Aus/DDD) 0:19



6. Diego Ulissi (Ita/UAD) 0:19



7. Ruben Guerreiro (Por/TFS) 0:19



8. Michael Storer (Aus/AUS) 0:19



9. Michael Woods (Can/CDT) 0:19



10. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:19