Porte grijpt de macht in Tour Down Under

Door: redactie

18/01/17 - 07u55 Bron: Belga

video Richie Porte (BMC) heeft de tweede etappe in de Tour Down Under (WorldTour) gewonnen, een rit over 148,5 km tussen Stirling en Paracombe. De Australiër had aan de aankomst 16 seconden bonus op de Spanjaard Gorka Izagirre (Movistar), die in de strijd om de tweede plaats sneller was dan de Colombiaan Esteban Chaves (Orica-Scott).

Na de verzengende hitte van de eerste etappe kregen de renners een koele rit voorgeschoteld, met slechts zo'n 20 graden bij de start in Stirling. Cameron Meyer en Ondrej Cink waagden hun kans met een vroege vlucht, maar nog voor de eerste tussensprint werden ze alweer bij de kraag gevat. Die sprint ging naar Ben Swift, voor Jay McCarthy. Wat later wist Jasha Sütterlin te ontsnappen en begon hij aan een lange solo. De Duitser van Movistar kreeg geen steun, moest helemaal alleen op pad en zag zijn voorsprong groeien naar maximaal vijf minuten op het plaatselijke cicruit rond Paracombe waar vijf rondjes moesten afgelegd worden.



Team Sky, BMC en Cannondale-Drapac bundelden de krachten en Sütterlin werd gegrepen op 40 kilometer van het eind. Het tempo ging de hoogte in, en nog meer toen met Rohan Dennis (BMC en eindwinnaar van 2015) en Sergio Henao (eindwinnaar in 2016) twee favorieten af te rekenen kregen met pech. Orica-Scott, voor Simon Gerrans, en Movistar voor Izagirre, probeerden het pak uit elkaar te schudden, en vooral Henao kreeg het lastig. Lees ook

Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! © TDW.