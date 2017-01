Bondscoach De Bie treurt om uitvallen pechvogel Toon Aerts: "Hij is een ploegspeler en ligt goed in de groep"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/01/17 - 16u28

Door de blessure van Toon Aerts, die zeker was van een selectie omwille van zijn Europese titel, mag Rudy De Bie nu slechts met zeven in plaats van acht renners naar het WK in Luxemburg afreizen. "Een opdoffer", beseft ook de bondscoach.

Aerts had automatisch startrecht als Europees kampioen, maar dat startrecht mag niet doorgegeven worden en dus valt één man weg uit de selectie van De Bie. "Dit is ontzettend jammer", aldus De Bie, "in de eerste plaats voor Toon zelf die echt uitkeek naar dit WK, maar ook voor onze ploeg. Hij is een troef die we nu niet meer kunnen uitspelen."



Wederdienst

De 23-jarige crosser reed een sterk EK, maar toegegeven, hij won er ook ietwat verrassend, mede omdat Van Aert zijn eigen kansen opofferde en de kloof niet dichtte op zijn Belgische ploegmaat met Mathieu van der Poel in het wiel. Iets wat Aerts zelf ook besefte en hij beloofde dan ook om iets terug te doen voor de titelverdediger op het WK. Dat kan nu niet meer. "Toon is een ploegspeler, ligt goed in de groep", aldus De Bie, "hij is een belangrijke pion en had zeker zijn rol kunnen spelen op dit WK."



Joker

"Hij is ook iemand die de wedstrijd vroeg openbreekt en de tegenstand onder druk kan zetten", gaat hij verder, "dat valt nu weg. Stel ook dat Mathieu en Wout te veel naar elkaar zouden kijken, dan kon je Toon nog uitspelen. Hij kijkt naar niets of niemand in een wedstrijd, hij rijdt zijn eigen koers en hij heeft niet veel ruimte nodig, dat bewees hij op het EK en in Baal. Maar goed, het is wat het is, ik had hem er liever bijgehad maar we moeten ons nu tonen met zeven renners."