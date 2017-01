Sluitingsprijs Putte-Kapellen zoekt nieuwe organisator

Door: Fons Schryvers

17/01/17 - 11u54 Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Roy Jans is de (voorlopig) allerlaatste winnaar van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, die ophoudt te bestaan. De renner van Wanty-Groupe Gobert won in oktober 2016 voor Timothy Dupont © belga.

Zowel voorzitter Marcel Denisse als secretaris Eddy Carpentier zijn ontslagnemend in het bestuur van de vzw Sportkomiteit Putte-Kapellen, de organisator van de 'Sluitingsprijs' Putte-Kapellen. Men zoekt naar opvolgers binnen het bestuur zodat het voortbestaan van de wielerwedstrijd kan gegarandeerd worden.

"Nu al stellen dat er geen 84e editie meer komt van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, is de waarheid wat geweld aandoen. We zijn met het ontslagnemende bestuur keihard op zoek naar overnemers. Dat kunnen mensen zijn die heel nauw bij de organisatie betrokken zijn of mensen die onze wedstrijd een zeer warm hart toedragen. Wij willen de koers niet zomaar opgeven, maar feit is dat ikzelf niet meer wil organiseren", stelt secretaris Eddy Carpentier.



"Ik ben 65 jaar en was 35 jaar betrokken bij het organiseren van de Sluitingsprijs. Er moet verjonging komen. Maar we willen dat de wedstrijd verder doorgaat tussen Putte en Kapellen. De sluitingsprijs moet in die contreien blijven. Met bijvoorbeeld Golazo of dergelijke hebben wij nog niet gesproken. Laat ons eerst in eigen rangen kijken naar een oplossing. Wij willen 'ons kind' niet zomaar opgeven. De ontslagnemende voorzitter en ikzelf willen in oktober naar de 84e editie van de Sluitingsprijs gaan kijken. Maar dan niet meer in functie, wel als wielerliefhebber", besluit Eddy Carpentier.



In het allerslechtste geval komt er in oktober geen 84e uitgave meer en is Roy Jans de laatste winnaar van de Sluitingsprijs. Hij haalde het vorig jaar in een sprint van Timothy Dupont en de Nederlander Moreno Hofland.