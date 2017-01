Iljo Keisse gaat als leider slotdag Zesdaagse van Bremen in

Door: redactie

Iljo Keisse heeft gisteren met succes zijn leidersplaats verdedigd in de Zesdaagse van Bremen. Aan de zijde van de Duitser Marcel Kalz telt hij, met nog een wedstrijddag te gaan, een ronde voorsprong op de Deen Jesper Morkov en de Nederlander Yoeri Havik.

Kenny De Ketele en de Duitser Christian Grasmann, die in Bremen hun titel verdedigen, staan voorlopig vijfde op vier rondes. Robbe Ghys is met de Duitser Marcel Barth tiende op 35 rondes.



Iljo Keisse staat al een keer op de erelijst in Bremen. In 2008 won hij de wedstrijd samen met de Duitser Robert Bartko.