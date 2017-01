Bakelants: "Echt belachelijk dat ik de prijs voor de strijdlust niet krijg"

Marc Ghyselinck in Australië

De Belgen reden in de eerste etappe van de Tour Down Under 116 kilometer in de aanval. En neen. Het was niet Thomas De Gendt die dat presteerde. Laurens De Vreese koerste de eerste honderd kilometer op kop, Jan Bakelants de volgende zestien. Dat was voor Bakelants helaas twee kilometer te weinig om te winnen.

De ritzege ging naar de Australiër Caleb Ewan, in een sprint, zoals verwacht. Een doodgewone rit in de Tour Down Under denk je dan. Maar dat was het niet. Het was heet en het werd steeds heter tussen Unley, het betere voorstadje van Adelaide, en Lyndoch in de schilderachtige Barosso Valley waar ze ook weten hoe ze heerlijke wijn moeten maken.



Afhankelijk van de meetapparatuur werd het 42 tot 47 graden. Omdat er ook nog een krachtige, droge wind stond, besliste de organisatie om de laatste plaatselijke ronde van 26,5 kilometer maar meteen te schrappen. Niemand zou er beter van worden als er niet werd ingegrepen: de renners niet, de wedstrijd niet en de toeschouwers niet.



De renners waren het roerend eens met de beslissing. De meeste toch. Jan Bakelants zei het niet met zoveel woorden, maar voor hem hoefde het niet zo nodig. "Ik vond het wel een goede beslissing. Zelfs al heb ik het in de Ronde van Spanje al warmer meegemaakt. Aan de andere kant: we komen naar Australië. Het is hier warm. Je weet dat je koerst in de hitte. Als je dat niet wilt, moet je thuis blijven en achter de kachel zitten." Lees ook Thuisrijder Caleb Ewan wint eerste (ingekorte) etappe in Tour Down Under

Jan Bakelants kwam bijna drie weken geleden naar Australië. Hij bracht zijn vrouw Daphne en zijn dochtertje van zes maanden (Julie, red.) mee. Want je kunt maar beter goed voorbereid zijn. "In de tijd dat ik hier ben heb ik twee zo'n hete dagen meegemaakt. Toen heb ik heel hard getraind. Daar deed ik vandaag mijn voordeel mee."



Bakelants trok alleen in de aanval na honderd kilometer. Net op het moment dat Laurens De Vreese na een eenzame tocht van ... honderd kilometer door het peloton terug was gepakt. Bakelants: "Dat was van Laurens zo'n aanval die nergens toe leidt, behalve de bergtrui dan." Er kwam nog een beetje stoom uit de oren van Bakelants. Twee kilometer voor de streep werd hij door een peloton dat er alles aan deed om er een massasprint van te maken, terug gepakt.



"Ik had het al een keer geprobeerd om weg te rijden, met Thomas De Gendt. We kregen geen ruimte. Toen reed Thomas door een put en reed ik tegen zijn versnellingsapparaat. Thomas kon niet meer schakelen en ik stond lek." Achttien kilometer voor de streep probeerde Bakelants dus opnieuw. Een misrekening, helaas.



"De wind was gedraaid. In plaats van drie kwart in de rug, stond hij drie kwart tegen. Adam Hansen probeerde nog naar mij toe te rijden. Ik overwoog even om op hem te wachten. Maar dan gaf ik een derde van mijn voorsprong cadeau. Was Hansen in zijn eentje tot zeven seconden gekomen, dan wilde ik wel wachten. Maar hij kwam niet dichter. Dus bleef ik alleen voorop."



