Thuisrijder Caleb Ewan wint eerste (ingekorte) etappe in Tour Down Under

Door: redactie

17/01/17 - 06u41

© epa.

De Australiër Caleb Ewan (Orica-Scott) heeft de eerste etappe van de Tour Down Under gewonnen, die door de extreme hitte werd ingekort. De 22-jarige renner won in de sprint van de Nederlander Danny Van Poppel (Sky) en de Ier Sam Bennett (Bora Hansgrohe).