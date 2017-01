Zaak rond fiscale fraude Patrick Lefevere en zijn echtgnote weer uitgesteld

Door: Hans Verbeke

16/01/17 - 10u56

© afp.

De rechter in Kortrijk heeft opnieuw uitstel verleend in een zaak waarbij wielermanager Patrick Lefevere en zijn echtgenote zich moeten verantwoorden voor fiscale fraude. Volgens de advocaat van Lefevere kan de zaak pas gepleit worden als de fiscus nog een aantal zaken heeft uitgeklaard. Bedoeling is, om de zaak effectief te behandelen op 3 april.