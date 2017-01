Alles wat Peter Sagan aanraakt, verandert in goud. En dat mag je in dit geval zelfs letterlijk nemen

Door: Glenn Bogaert

De Tour Down Under, dat is eigenlijk het echte begin van het nieuwe wielerseizoen. Morgen is het van dat met de eerste etappe van de Australische rittenkoers. Heel wat grote namen zullen meteen hun eerste stevige portie kilometers malen en daarbij ook Peter Sagan. De Slowaakse wereldkampioen sprintte gisteren al naar een derde plaats in de People's Choice Classic -zeg maar de opwarmer voor de TDU- na pocketsprinter Caleb Ewan en de Ier Sam Bennett (een ploegmakker van Sagan overigens).



Speciale wielen

Meteen een opvallende rol weggelegd dus voor 'Peter de Grote' en opvallen zal de regenboogstrijder van Bora-Hansgrohe in de komende dagen misschien nog wel meer want de 26-jarige Sagan maakt de andere kant van de wereld onveilig met héél speciale wielen: met name exemplaren in goud. De kans dat hij die leuke extraatjes ook in koers showt, is eerder klein, maar de boel kleuren doet hij buiten het peloton alvast zoals we het van hem gewend zijn. En ook wat knotsgek stuntwerk mag natuurlijk niet ontbreken: