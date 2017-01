Keisse opnieuw aan de leiding in Zesdaagse van Bremen

Door: redactie

Samen met zijn Duitse partner Marcel Kalz heeft Iljo Keisse na afloop van de vierde dag de leidersplaats heroverd in de Zesdaagse van Bremen. De Nederlands-Duitse tandem Wim Stroetinga/Leif Lampater zakte naar de tweede plaats. Het puntenverschil tussen beide koppels is klein (267 tegenover 224). Kenny De Ketele en de Duitser Christian Grasmann, die in Bremen hun titel verdedigen, zijn met 161 punten terug te vinden op de vierde plaats, op één ronde van de eerste twee teams. Robbe Ghys en de Duitser Marcel Barth zijn tiende op 23 rondes.



Stand na vierde dag:

++ 1. Marcel Kalz - Iljo Keisse (Dui/BEL) 267 punten

2. Leif Lampater - Wim Stroetinga (Dui/Ned) 224



Op 1 ronde:

3. Jesper Morkov - Yoeri Havik (Den/Ned) 177

++ 4. Christian Grasmann - Kenny De Ketele (Dui/BEL) 161

5. Theo Reinhardt - Andreas Graf (Dui/Oos) 102



Op 13 rondes:

6. Achim Burkart - Nico Hesslich (Dui) 129

7. Sebastian Wotschke - Jan Freuler (Dui/Zwi) 103

8. Maximilian Beyer - Nick Stöpler (Dui/Ned) 96



Op 23 rondes:

9. Hans Pirius - Melvin van Zijl (Dui/Ned) 96

++ 10. Marcel Barth - Robbe Ghys (Dui/BEL) 77



Op 30 rondes:

11. Stefan Schneider - Jan Kraus (Dui/Tsj) 31



Op 36 rondes:

12. Lucas Liss - Loïc Perizzolo (Dui/Zwi) 38