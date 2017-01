Wielerbijbel 'Velo 2017' in gloednieuw kleedje (én met onze Greg mee op de cover)

Joeri De Knop

15/01/17 - 14u45

Wie ook alweer zestiende werd in Milaan-Sanremo? De winnaar van het NK tijdrijden in Costa Rica? De namen van de Belgische kampioenen cyclobal bij de elite? Het antwoord op deze en tal van andere vragen vindt u terug in 'Velo 2017', het unieke en handige jaarboek met gedetailleerde gegevens over het wielerjaar 2016.

© Velo 2017. Waar ook ter wereld er vorig jaar werd gekoerst, niet één resultaat dat ontsnapte aan het arendsoog van auteurs en ex-wielerjournalisten Tony Landuyt en Joël Godaert. Het naslagwerk bevat heldere en overzichtelijke informatie, met tal van foto's en illustraties. Naast 'Velo 2017' is ook 'Velo 2017 Bis' van de persen. In deel II kregen alle geüpdate steekkaarten van de eliterenners en palmaressen van alle WorldTourwedstrijden, kampioenschappen en Olympische Spelen een plaats. Met het veranderen van uitgeverij, kregen beide boeken een opvallende opfrisbeurt. Dat resulteerde onder meer in een nieuw logo, een blitse cover en een aangenamere layout.

