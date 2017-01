Edward Theuns lijkt met vijfde plek in Australië helemaal terug: "Mijn rug nog niet de oude, maar voel elke week progressie"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Edward Theuns sprintte in zijn eerste koers sinds zijn zware valpartij in de Tour de France van 2016 naar een vijfde plaats in de People's Choice Classic in Australië. "Het voelt goed om weer terug te zijn", sprak de Oost-Vlaamse sprinter na afloop.

Theuns kwam op 15 juli ten val in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk en brak daarbij zijn ruggenwervel. Hij onderging een operatie, zijn seizoen was voorbij en er wachtte hem een maandenlange revalidatie.



Voorjaarsklassiekers

Pas sinds begin dit jaar zijn de grootste zorgen voorbij, want op 5 januari kreeg hij groen licht om ook over kasseien te rijden. "Toch wel belangrijk", stelt hij, "ik ben gek op de voorjaarsklassiekers en ik mocht de voorbije weken niet over kasseien koersen. Het was een suggestie van de dokter, maar één die ik zeer goed begrepen had en waar ik me ook aan hield, maar ik geef toe: het was een beetje raar om dat niet te doen. Ik ben blij dat alles de goede kant uit gaat, de rug is nog niet de oude, dat zal nog tijd vragen, maar ik voel dat ik elke week progressie maak en het geeft rust dat ik nu ook die voorjaarsklassiekers zonder zorgen kan aanvatten." Lees ook Sprintbom Ewan juicht in opwarmer Tour Down Under, Theuns bij comeback knap vijfde



